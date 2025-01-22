Уряд Індії оцінює ризики та можливості у зв'язку з поверненням Трампа.

Індія, яка обвалила світові ціни на цукор, розглядає різні кроки у відповідь на випадок, якщо президент США Дональд Трамп застосує торговельні заходи. Серед можливих варіантів укладення торговельної угоди, зниження мит і збільшення імпорту товарів зі США.

Видання Bloomberg пише, що чиновники адміністрації Нарендри Моді розробили різні сценарії протидії будь-яким заходам, яких може вжити нова адміністрація Трампа, щоб скоротити позитивне сальдо торговельного балансу Індії зі США, яке становило 35,3 мільярда доларів за рік.

Серед обговорюваних варіантів уряд може закуповувати в США більше віскі, сталі та нафти, повідомили джерела. За їхніми словами, уряд також може знизити деякі мита, а саме на товари, імпортовані з американських штатів, які політично важливі для Республіканської партії.

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Ці плани лише частина ширшої стратегії Індії, спрямованої на те, щоб уникнути будь-якої конфронтації з Трампом, а також отримати вигоду з будь-якої потенційної торговельної війни між США і Китаєм, сказало джерело. Крім того, зазначено, що Нью-Делі має намір повернути зі США щонайменше 18 000 нелегальних індійських іммігрантів, щоб заспокоїти адміністрацію Трампа.

Індійські чиновники також розглядають можливість укладення обмеженої торговельної угоди зі США, повідомили джерела. Обговорюваний план передбачає зниження деяких тарифів "найбільшого сприяння", які накладають на країни, з якими в Індії немає двосторонньої торговельної угоди.

Індія може розглянути можливість закупівлі більшої кількості товарів зі США, наприклад, сої, молочних продуктів, авто, медичних інструментів і літаків.

Електроніка, високотехнологічне обладнання, текстиль, взуття та хімікати - серед галузей, які виграють, якщо Китай зіштовхнеться з більш високими митами з боку США і обмеженнями на доступ до передових технологій.

Індія очікує, що нова адміністрація Трампа чинитиме тиск на країну з таких питань, як регулювання даних, правила інтелектуальної власності та електронна комерція.

Повсюдні мита в розмірі 10-20% для всіх країн допоможуть збільшити індійський експорт автокомпонентів і металів

Торгова війна Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита до 25% на імпорт з Канади і Мексики 1 лютого, що вдарило по валютах цих країн і призвело до зниження котирувань американських акцій.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова завдати удару у відповідь, якщо адміністрація Трампа введе мита на імпорт канадських товарів.

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