Тарифні погрози нового президента США ознаменували нову еру руйнування глобальної торгівлі.

Дональд Трамп, який офіційно вступив на посаду президента США, розпочав еру руйнування світової економіки. Він пригрозив новими митами союзникам США та розпочав руйнування внутрішньої та зовнішньої політики Джо Байдена.

Видання Financial Times пише, що новоспечений 47-й президент США пригрозив запровадити мита до 25% на імпорт із Канади та Мексики 1 лютого, що вдарило по валютах цих країн і призвело до зниження котирувань американських акцій.

Трамп також пригрозив запровадити мита на китайський імпорт у розмірі до 100%, якщо Пекін не погодиться на угоду з продажу щонайменше 50% застосунку TikTok американській компанії, і запровадити мита на продукцію ЄС, якщо вони не купуватимуть більше американської нафти.

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Ці заяви і ситуація на світових ринках стали ще одним нагадуванням про готовність Трампа змінити світовий порядок і вступити в примусові переговори з високими ставками, щоб нав'язати волю Вашингтона ключовим торговельним партнерам.

Трамп заявив, що збори є його найкращим інструментом у міжнародній економічній дипломатії та будуть життєво важливими для збільшення доходів США, не звертаючи уваги на те, що вони можуть призвести до підвищення цін для американських споживачів. За його словами, план введення універсального тарифу на весь імпорт залишається чинним.

Інавгурація Трампа - головні заяви

В інавгураційній промові Дональд Трамп пообіцяв покласти край американському "занепаду" і почати нову "золоту добу", що ґрунтується на різкому відкаті від прогресивної програми адміністрації Байдена.

78-річний президент оголосив про нові агресивні кроки зі збільшення видобутку викопного палива, депортації іммігрантів і реалізації популістської та націоналістичної платформи, яка привела його до перемоги в перегонах за Білий дім.

Він скасував десятки виконавчих указів Байдена, що стосуються найрізноманітніших питань - від просування расової рівності та санкцій щодо екстремістськи налаштованих ізраїльських поселенців на Західному березі до зміцнення програми Medicaid і розширення доступу до голосування. Масштабна реорганізація включала в себе вихід США з Паризького кліматичного пакту.

Трамп також оголосив, що помилує людей, засуджених за участь у заворушеннях у Капітолії США 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до Конгресу, щоб силою зупинити підтвердження перемоги Байдена на виборах 2020 року.

Серед своїх зовнішньополітичних обіцянок Трамп заявив, що США повернуть контроль над Панамським каналом і "побудують найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ", а також пообіцяв покласти край війнам в Україні та на Близькому Сході, заявивши, що буде "миротворцем".

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