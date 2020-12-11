Групу компаній DIM визнали інноваційним девелопером року, а ЖК А136 – проектом Майбутнього.

У четвер, 10 грудня, у Києві відбулася масштабна подія для ринку нерухомості України – церемонія нагородження Ibuild, що покликана визначити найкращих девелоперів 2020 року. Групу компаній DIM було нагороджено одразу у двох номінаціях. Організатором премії виступила Конфедерація будівельників України.

За використання новітніх технологій та пошук нестандартних ідей для своїх житлових комплексів група компаній DIM отримала загальне визнання та нагороду Інноваційний девелопер року.

«Група компаній DIM не просто іде в ногу з часом, а випереджає його. Ми завжди намагаємося дати нашим інвесторам більше, ніж вони очікують і створюємо не просто сучасні житлові будинки, а місце, де дійсно хочеться жити, відпочивати і проводити дозвілля. Ця нагорода ще одне підтвердження, що ми на вірному шляху», - говорить партнер групи компаній DIM Андрій Насіковський.

Нагороду «Проект майбутнього» отримав житловий комплекс бізнес-класу, що зводиться у серці Києва – А136 Highlight Tower. Це ідеальне місце для тих, хто хоче бути у центрі ділових та культурних подій столиці.

«А136 – один з найамбітніших проектів групи компаній DIM. Навіть зараз, коли він будується, уже можна робити висновки про його майбутню велич в усіх значеннях. Жити у А136 – це мати нові можливості, які дарує простір навколо. Впевнений, що незабаром, коли проєкт буде завершено, він посяде одну з ключових позицій на мапі столиці», - коментує Андрій Насіковський.

Нагадаємо, що Ibuild – це головна будівельна премія України, що покликана відзначити найкращих на ринку та сприяти розвитку галузі. Її вручають компаніям, які впродовж тривалого часу стабільно та ефективно працюють на будівельному ринку та зарекомендували себе як надійні забудовники.

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Автор: УНІАН