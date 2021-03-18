Законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

Кабінет Міністрів внесе до парламенту законопроект про посилення захисту прав співробітників.

Таке рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

"Також будь-які зміни в колективних трудових договорах будуть неможливі без докладного пояснення та ознайомлення всіма співробітниками. Тут ми впроваджуємо конкретну директиву Європейського Союзу. Законопроектом пропонується посилити права співробітників у питаннях, що стосуються звільнення", - розповів глава уряду.

Крім цього, проект закону має допомогти боротися з дискримінацією при прийомі на роботу.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

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Автор: Олена Коваленко