За його словами, Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в нашу країну.

Український уряд ухвалив рішення необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він представив пʼять ключових принципів:

Рівноправність - Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю - Україна зберігатиме повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги - жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці - Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Узгодженість з євроінтеграційним курсом - угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

За його словами, Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в нашу країну.

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"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - додав Шмигаль.

Угода про корисні копалини

У середу агентства Bloomberg і Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомили, що угода про надра може бути підписана вже в середу після довгих узгоджень та протиріч у підходах Києва та Вашингтона.

Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент у середу заявив, що Україна "в останній момент" попросила внести зміни до вже погоджених документів. В Україні його слова спростували.

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