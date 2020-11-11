Прийнята постанова забезпечить виконання норм Рамкової угоди в частині визначення відповідальних органів та процедури відбору проектів в рамках програми Danida Business Finance в Україні.

Кабінет Міністрів України визначив відповідальні органи для реалізації проектів у рамках Угоди між Урядами України та Данії, ратифікованої парламентом 16 червня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, його прийняття забезпечить виконання норм Рамкової угоди в частині визначення відповідальних органів та процедури відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься в рамках програми Danida Business Finance в Україні.

Зокрема, відповідальним за відбір і реалізацію проектів, пов'язаних з розвитком і модернізацією місцевої інфраструктури, уряд визначив Міністерство розвитку громад і територій; проектів, пов'язаних з реінтеграцією тимчасово окупованих територій України, - Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За проекти у сферах альтернативних видів палива, електроенергії та теплопостачання відповідатиме Міністерство енергетики, а за проекти у сферах енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики - Держагентство з енергоефективності та енергозбереження.

Хронологія подій

16 червня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Урядом України та Урядом Королівства Данія Про загальні умови та процедури, організаційні заходи та фінансові умови реалізації програми Danida Business Finance, яка передбачає пільгове кредитування для нашої країни.

У березні минулого року в той час міністр фінансів України Оксана Маркарова і посол Королівства Данія в нашій країні Рубен Медсен підписали рамкову угоду між Урядами країн про умови і процедури реалізації програми Danida Business Finance (DBF) в Україні. Програма передбачає надання безвідсоткових позик для фінансування проектів у сферах відновлюваної енергетики та енергоефективності, водопостачання та очищення стічних вод.

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Автор: Катерина Жирій