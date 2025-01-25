'Київстар' підтвердив намір купити Uklon

Одним із ключових елементів стратегічного розвитку компанії є інвестиції в інноваційні технології та нові сервіси, зазначили у пресслужбі.

Український оператор "Київстар" підтвердив, що планує придбати сервіс виклику авто Uklon, повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на коментар компанії.

Як зазначили у пресслужбі "Київстару", одним із ключових елементів стратегічного розвитку компанії є інвестиції в інноваційні технології та нові сервіси. Саме з цією метою компанія розглядає можливість придбання Uklon, що є розробником онлайн-платформи замовлення перевезень та доставки в Україні та Узбекистані.

Для "Київстару" інвестиція в Uklon буде логічним кроком у побудову інтегрованої цифрової екосистеми і важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу.

Відео дня

Водночас для Uklon ця угода збільшить інвестиції у цифрові сервіси й виходи на нові ринки за підтримки материнської компанії "Київстар", Veon, зазначили у пресслужбі компанії.

Також зазначається, що оператор хоче вийти за межі звичного надання послуг звʼязку. "З цією ж метою ми розглядаємо аналогічні угоди з іншими компаніями", – зазначає пресслужба.

Forbes Ukraine з посилання на відповідь Антимонопольного комітету (АМКУ) пише, що "Київстар" подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го. Поточна ціна компанії може становити $40–80 млн.

Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Угода "Київстар" та Uklon

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав заявку від найбільшої телекомунікаційної компанії України "Київстар" на купівлю сервісу таксі Uklon.

Згідно відповіді АМКУ на запит ЗМІ, в грудні 2024 року до Антимонопольного комітету надійшли заяви від "Київстар" на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD.

Вас також можуть зацікавити новини: