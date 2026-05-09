Напередодні зустрічі Трампа і Сі: США ввели санкції проти китайських компаній

Вашингтон заявив про використання супутникових даних для ударів по американських цілях на Близькому Сході.

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох китайських комерційних супутникових компаній, звинувативши їх у наданні Ірану розвідувальної інформації, яка нібито використовувалася для планування атак на американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Як пише Financial Time, про це повідомив Державний департамент США, зазначивши, що під обмеження потрапили чотири структури, серед яких три китайські організації.

Під санкціями опинилися компанія The Earth Eye, яку Вашингтон звинуватив у передачі супутникових знімків Тегерану, а також геоаналітична фірма MizarVision і супутниковий оператор Chang Guang Satellite Technology. За даними США, ці структури могли надавати Ірану зображення військових об’єктів, що використовуються американськими силами та їхніми союзниками в регіоні.

Відео дня

Американська сторона також заявляє, що Корпус вартових ісламської революції Ірану отримував доступ до супутникових даних і міг використовувати їх для планування ударів. За даними розслідувань, іранські військові координати та супутникові знімки іноді оновлювалися за кілька днів до атак.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив:

"Сьогоднішні дії притягують до відповідальності китайські організації за їхню підтримку Ірану".

Він також додав, що Вашингтон продовжить тиск на будь-які треті країни та структури, які допомагають військовій інфраструктурі Ірану.

США і Китай в центрі уваги

Нагадаємо, що санкції запровадили напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна, де він має провести переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Очікується, що сторони обговорять іранське питання, зокрема ситуацію в регіоні та безпеку Ормузької протоки.

У США також закликають Китай посилити тиск на Тегеран для досягнення нових домовленостей після нещодавнього періоду військової ескалації та часткового припинення вогню.

Днями Трамп пригрозив, що будь-яка допомога іранському режиму дорого коштуватиме Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: