Україна може зацікавити очільника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска своїми покладами літію.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.
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«Так, було запрошення Ілона Маска, ми всі прочитали про це з Twitter», - заявив Жовква, коментуючи той факт, що президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до Житомира постом у Twitter.
На думку Жовкви візит Маска до України є цілком реальним.
«А чому ні? Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему — літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати. Батареї з чого виробляються? Це лише один із прикладів», - зазначив Жовква.
Запрошення від Зеленського
12 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський запросив очільника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска відвідати Музей космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- 8 січня 2021 року Маск зайняв першу сходинку в списку Forbes.
- Станом на 10 січня 2021 року статки Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів.
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