На думку Жовкви візит Маска до України є цілком реальним.

Україна може зацікавити очільника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска своїми покладами літію.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

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«Так, було запрошення Ілона Маска, ми всі прочитали про це з Twitter», - заявив Жовква, коментуючи той факт, що президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до Житомира постом у Twitter.

На думку Жовкви візит Маска до України є цілком реальним.

«А чому ні? Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему — літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати. Батареї з чого виробляються? Це лише один із прикладів», - зазначив Жовква.

Запрошення від Зеленського

12 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський запросив очільника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска відвідати Музей космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі.

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Автор: УНІАН