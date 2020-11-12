Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабміну.

Кабінет міністрів призначив Миколу Парсентьєва виконуючим обов'язки голови правління-директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

Як сказано в повідомленні на урядовому порталі, відповідне розпорядження було прийнято на вчорашньому засіданні Кабміну.

Читайте також"Агро Газ Трейдинг" повідомила про виробничі рекорди Одеського припортового заводу

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Парсентьєва Миколи Миколайовича виконуючим обов'язки голови правління - директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", - сказано в розпорядженні.

Одеський припортовий завод – м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодженню та перевантаженню аміаку.

Велика приватизація

Кабінет міністрів планує до кінця року приватизувати ряд підприємств, у тому числі й «Одеський припортовий завод».

Кадрові перестановки

24 січня 2020 року Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколу Синицю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц