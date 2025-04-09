Зазначається, що це рішення президента США посилює торговельну війну.

Набули чинності нові мита президента США Дональда Трампа щодо десятків країн, включно зі 104%-вими митами на китайські товари. Це поглибило глобальну торговельну війну.

Видання The Guardian пише, що раунд так званих "відповідних" мит на імпорт у США став результатом того, що каральні заходи Трампа похитнули світовий торговельний порядок, спричинили побоювання рецесії та призвели до різкого падіння акцій на світових ринках.

Мита Трампа - головні новини

З моменту введення Трампом мит 2 квітня компанії, що входять в індекс S&P 500, втратили 5,8 трлн доларів ринкової вартості. Після короткого перепочинку відновився розпродаж на азіатських ринках. Так, японський індекс Nikkei впав більш ніж на 3%, а південнокорейська вона опустилася до 16-річного мінімуму. Американські фондові ф'ючерси також п'ятий день поспіль падали.

Відео дня

Трамп майже подвоїв мита на китайський імпорт, які минулого тижня були встановлені на рівні 54%, у відповідь на контрмита, про які Пекін оголосив минулого тижня. Китай поклявся "боротися до кінця" через те, що він вважає шантажем.

Трамп дав інвесторам неоднозначні сигнали про те, чи збережуться мита в довгостроковій перспективі, назвавши їх "постійними", але при цьому похвалившись, що вони чинять тиск на інших лідерів, які вже вимагають переговорів.

"У нас багато країн, які хочуть укласти угоди", - сказав він.

На іншому заході він сказав, що очікує, що Китай також домагатиметься угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: