Трамп заявив, що США заробляють на митах майже 2 млрд доларів на день.

Президент США Дональд Трамп заявив, що іноземні лідери дзвонять йому і підлабузнюються перед ним, щоб умовити його скасувати мита. Як пише CNN, на президентській вечері Національного республіканського комітету конгресу (NRCC) у Вашингтоні він заявив, що представники інших країн "цілують його в зад", щоб спробувати укласти угоду.

"Я кажу вам, ці країни телефонують нам, цілують мене в зад. Вони жах як хочуть цю угоду. "Будь ласка, будь ласка, сер, давайте укладемо угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", - заявив Трамп.

При цьому, відповідаючи на критику мит, Трамп заявив, що США заробляють на них майже 2 млрд доларів на день.

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"Ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день від мит... І в нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди... Америка дуже скоро знову стане дуже багатою", - заявив Трамп.

Трамп також заявив, що отримує більше схвалення, ніж будь-який президент США за перші 100 днів на своїй посаді.

"Мені хтось сказав, що найуспішніший місяць, перший місяць в історії - зараз. Вони кажуть, що це найуспішніші 100 днів в історії нашої країни. І я вірю, що це так, і ми продовжимо в тому ж дусі", - резюмував президент США.

Мита Трампа

ЗМІ писали, що Трамп зажадав від ЄС закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили мита.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що майже 70 країн звернулися до Сполучених Штатів Америки з проханням допомогти відновити баланс у світовій торгівлі після введення мит.

8 квітня США офіційно запровадили мита проти Китаю в розмірі 104%, вони почали діяти з 9 квітня.

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