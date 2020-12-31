Американська торговельна палата закликає терміново переглянути норми регулювання локдауну. Адже за діючими нормами навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину побутових товарів – у т.ч. пральні порошки та мило, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари, тютюнові вироби.

З 8 по 25 січня 2021 року буде діяти повна заборона на продаж будь-яких товарів, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.

Це паралізує роботу не лише спеціалізованих магазинів, але й супермаркетів. Адже усі інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою. Про це офіційно заявили в Американській торговельній палаті.

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- З 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання – попереджають в Американській торговельній палаті.

Як підтвердили УНІАН в компанії «Філіп Морріс Україна», урядова заборона сформульована на даний момент таким чином, що повністю забороняє з 8 по 25 січня 2021 р. у т.ч. продаж тютюнових виробів офлайн.

За прогнозами Американської торговельної палати, для обмеження доступу відвідувачів до заборонених товарів, за рішенням Уряду, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі.

- Таке рішення не лише є прямим обмеженням прав, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах – прогнозують в Американській торговельній палаті.

Щоб попередити негативні наслідки, як для суб’єктів господарювання, так і для споживачів, протягом грудня Палата неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути текст відповідної постанови №1236 про встановлення карантину.

- Бізнес-спільнота пропонує уряду змінити редакцію постанови, дозволивши роботу суб’єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів – пропонують в Американській торговельній палаті.

У разі, якщо такі зміни не буде підтримано урядом до запровадження карантину, в Американській торговельній палаті очікують суттєвих додаткових збитків – як для бізнесу, так і для держави, а також значного невдоволення споживачів.

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Автор: УНІАН