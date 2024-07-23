Київ нарощує зусилля з мобілізації, тому бізнес очікує, що працівників буде ще важче знайти.

Підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки. Шахти – не єдине робоче місце, яке відчуває гостру нестачу робочої сили. Інтернет-портали з роботи в Україні кажуть, що ніколи не рекламували стільки вакансій. Мільйони українців виїхали за кордон. До того ж сотні тисяч чоловіків обміняли свою роботу на військову службу, йдеться у статті The Washington Post.

Наразі, коли Київ нарощує зусилля з мобілізації, бізнес очікує, що працівників буде ще важче знайти. Це ще більше обтяжить понівечену економіку України. Маючи багато незакритих вакансій багатьом підприємствам довелося підвищувати зарплати, або вони ризикують закритися.

За словами журналістів, нестача робочої сили в Україні – проблема, яка, як очікується, погіршуватиметься, чим довше триватиме війна. Вона також додає навантаження на економіку, яка вже перебуває під тиском і залежить від іноземної допомоги. За перший рік війни ВВП України скоротився на 29%: "Без західної фінансової допомоги українська економіка завалилася б", – вважає директор інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

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Відключення електроенергії також переривають роботу або змушують підприємства інвестувати у дорогі генератори. Це відлякало деякі приватні іноземні інвестиції. Очікується, що цього року Україна все ще матиме відносне економічне зростання на рівні приблизно на 4%, але він був би вищим, якби не брак робочої сили.

За словами Фурси, метзаводи могли б збільшити виробництво, якби не кадровий дефіцит. Мобілізація від 200 000 до 300 000 нових військових зменшить економічне зростання приблизно на 0,5%: "Але цей тиск може посилитися, якщо багато людей злякаються і підуть з ринку праці. Якщо буде мобілізовано від 200 до 300 тисяч людей, багато хто може вирішити, що краще десь сховатися, ніж йти працювати. Це призведе до того, що вони покинуть ринок праці. У такому випадку вплив на економічні показники може бути набагато більшим. Неможливо підрахувати це точно, тому що ми не знаємо, скільки людей зараз переховуються і не працюють", – додав Фурса.

"Зірковий час" для жінок

У статті вказано, що одним із ненавмисних результатів стало певне гендерне вирівнювання на робочому місці, оскільки багато галузей вирішили наймати жінок на посади, які раніше були зарезервовані для чоловіків. Українські жінки отримують нові можливості для кар’єрного росту, керуючи машинами на фабриках, тракторами або працюючи охоронцями. Київська підземка, яка втратила майже третину свого довоєнного персоналу через армію, минулого місяця оголосила про перші курси підготовки жінок. У Кривому Розі металургійний комбінат ArcelorMittal має рекламує роботу жінок.

Підприємства, які сумлінно дотримуються податкового законодавства та ведуть належний облік, є популярними цілями для найму в армію. Так, їхні дані є відкритими, що полегшує мобілізацію працівників. Тому чоловіки можуть вибрати роботу в іншому місці, сказав Фурса.

Фермерські господарства можуть звільнити половину відповідних працівників-чоловіків. Особливо під час сівби та збирання врожаю від початку вторгнення спостерігається брак трактористів. Кваліфікований персонал особливо дефіцитний, і його важко замінити, а оформлення документів для бронювання може тривати до двох місяців. У цей час чоловіки ризикують бути мобілізованими, особливо в сільській місцевості, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він додав, що деякі аграрні університети вже створюють курси для жінок. Але навіть після війни сектор матиме значний дефіцит робочої сили.

"Сільськогосподарська техніка, яку ми використовуємо, дуже складна і дорога, коштує від 150 000 до 200 000 доларів. Непрактично довіряти таке обладнання непідготовленим особам, оскільки неправильне використання може призвести до значних збитків. А підготовка нових кадрів, у тому числі молоді, яка не підлягає мобілізації, є важливою, але довготривалою, щонайменше півроку. Тим часом не можна зупиняти важливу сільськогосподарську діяльність", – підкреслив Марчук.

Дефіцит на ринку праці

Раніше УНІАН писав, що український уряд призупинив дію закону, який забороняв жінкам працювати у "шкідливих або небезпечних" умовах, зокрема під землею. Це дозволило жінкам влаштовуватись на роботу, яка більше підходить чоловікам.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни виїхали понад півмільйона чоловіків призовного віку, частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений. Хтось втік за підробленими документами, хтось – за допомогою контрабандистів.

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