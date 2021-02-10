У своїй позовній заяві біржі заявили, що SEC перевищує свої повноваження вимогами про розкриття нової інформації.

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) і електронна біржа для високотехнологічних компаній NASDAQ подали в Апеляційний суд округу Колумбія позов проти комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Біржі незадоволені оприлюденими в грудні планами SEC ввести нові правила розкриття інформації про торги, повідомляє Reuters.

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Регулятори хочуть, щоб біржі публікували в реальному часі технічні дані про заявки на купівлю та продаж тих чи інших цінних паперів (Securities Information Processors — SIP). Вони вважають, що публікація таких даних, яка дозволяє розуміти короткострокову кон'юнктуру ринку, підвищить конкуренцію серед інвесторів.

Біржі виступили проти цих планів, заявивши, що регулятор перевищує свої повноваження і що такі зміни порушать нормальну роботу фондових ринків. Як пише видання, у разі публікації таких даних про торги біржі можуть втратити частину доходу, оскільки ці дані про заявки біржі продають брокерським компаніям, які можуть стежити за поточною кон'юнктурою в реальному часі.

У своїй позовній заяві біржі заявили, що SEC перевищує свої повноваження вимогами про розкриття нової інформації, що це не сприяє захисту закону, чим повинен займатися регулятор, і що зміни SEC зроблять роботу на ринках більш складною і витратною, попросивши суд винести своє рішення по цій суперечці.

Nasdaq і нові стандарти

2 грудня 2020 року біржа Nasdaq звернулася до комісії з цінних паперів США з проханням дозволити їй ввести нові стандарти відносно компаній, які торгуються на біржі.

За новими правилами, які пропонує ввести Nasdaq, ради директорів більшості компаній повинні включати директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти та одну людину, "недопредставленої меншини".

7 грудня 2020 року біржовий індекс Nasdaq оновив історичний максимум в ході торгової сесії в понеділок, 7 грудня. Індекс Nasdaq підійматися до рівня 12 523, оновивши таким чином історичний максимум. Зростання відбулося за рахунок подорожчання акцій технологічних компаній Apple, Facebook і Microsoft.

21 січня 2021 року біржові індекси США піднялися до рекордного максимуму.

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Автор: Олена Коваленко