Блокада пошириться на судна, які йдуть в Росію і з Росії, на судна, що перевозять російські товари, а також ті, що належать РФ.

Шведська Профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду пов'язаних із Росією суден.

Як повідомляє SVT, Профспілка портових робітників Швеції ще два тижні тому звернулася до Міністра інфраструктури Томаса Енерота із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна в шведських портах, інакше вони самі ініціюють таку блокаду.

На зборах у четвер керівництво профспілки ухвалило рішення реалізувати свій заклик.

"Ми повідомили організацію роботодавців і посередницький інститут про те, що буде введена блокада", - сказав віце-голова шведської профспілки портових робітників Ерік Хельгесон.

Блокада пошириться на судна, які йдуть в Росію і з Росії, на судна, що перевозять російські товари, а також ті, що належать Росії.

Оголошена блокада передбачає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування і швартування суден будуть заблоковані в шведських портах.

За словами Хельгесона, блокада почнеться 28 березня, але при необхідності Профспілка готова почати діяти і раніше.

Своєю чергою, в організації роботодавців Swedish Ports заявили, що також стурбовані ситуацією в Україні, але вважають, що всі обмеження повинні бути введені по всьому Євросоюзу.

"До нас тільки що дійшла новина, що Профспілка портових працівників попереджає про заходи на підтримку України. Нам належить проаналізувати це на основі шведського законодавства", - сказав генеральний директор Swedish Ports Маркус Дальстен.

Там також закликають уряд Швеції до чіткіших рекомендацій стосовно російських суден.

"Ми хочемо бачити більш чіткі рішення від уряду щодо того, як підконтрольні Росії кораблі повинні обслуговуватися в шведських портах, до чого ми також закликали в наших контактах із урядом", - говорить Дальстен.

Як повідомляв УНІАН, після вторгнення РФ в Україну Велика Британія заборонила суднам із Росії заходити в порти і ввела додаткові економічні санкції. Йдеться про будь-які судна, які перебувають у власності або експлуатуються будь-ким, хто пов'язаний з Росією. Також заборона передбачає, що британські владні органи набувають нових повноважень затримувати російські плавзасоби.

Пізніше стало відомо, що країни Європейського Союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти, маючи на меті посилити морські обмеження, що ще більше ускладнить комерційні перевезення Росії.

Тим часом, міністерство транспорту РФ рекомендувало своїм суднам уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти Росії.

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