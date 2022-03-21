Також пропонується запровадити санкції на перевезення товарів до Білорусі та Росії суходолом.

Міністр закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофод пропонує заборонити російським суднам заходити в порти Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перед початком зустрічей Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів ЄС.

Кофод заявив, що важливо продовжувати запроваджувати санкції, у тому числі економічні, проти президента РФ Володимира Путіна, російських олігархів і економіки, а також російської воєнної машини.

"Ми, з данської сторони, також підтримали б, імовірно, найбільш суворі санкції, щодо яких ми можемо домовитись, в тому числі щодо доступу до морських портів, щодо російських і білоруських перевезень по суходолу, але також ми готові вивчити й інші типи санкцій", - повідомив Кофод.

Він наголосив на необхідності зупинити російську агресію.

Також Латвія і дві інші країни Балтії планують заборонити вхід російських кораблів у свої порти. Відповідне рішення вже готує уряд країни.

"Кораблі під російським прапором все ще заходять в Латвійські порти, що, на мій погляд, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", - повідомив глава Мінтрансу Латвії Таліс Лінкайтс.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 21 березня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привернув увагу до того, що Росія скоює величезні військові злочини в Україні. За його словами, Євросоюз розгляне нафтові санкції щодо РФ.