Раніше компанія вже частково припиняла свою роботу в Росії.

Данська логістична компанія Maersk вирішила повністю піти з ринку Росії і продати свої активи.

Про це повідомляється в копії листа, яку опублікував український підприємець Денис Довгополий.

У листі наголошується, що данська компанія зупиняє роботу в Росії і продає свої активи в країні. Компанія обіцяє для клієнтів, чиї вантажі перебувають в процесі доставки, зробити все можливе для виконання своїх зобов'язань і доставки вантажу до точки прибуття.

Водночас починаючи з поточного моменту, Maersk зупиняє прийом нових бронювань на всіх своїх сервісах до Росії та з Росії. Вивезення всіх раніше завезених контейнерів з Росії планується до кінця квітня 2022 року.

"Виконання нормативних документів і обмежувальних заходів, запроваджених урядами закордонних країн щодо РФ, а також очікувана економічна турбулентність в економіці країни не дозволяють нам продовжувати далі свою діяльність в Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня стало відомо, що данська судноплавна компанія Maersk вирішила зупинити всі контейнерні перевезення до/з РФ. Винятком були тільки продукти, ліки та гуманітарні вантажі.

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