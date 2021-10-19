Новий тариф діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги.

Найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" встановила єдиний тариф на доставку в почтомат – 35 гривень.

Як повідомила прес-служба компанії, він буде діяти незалежно від географічного напрямку і ваги самого відправлення на території всієї України.

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Крім того, протягом дії акційного тарифу з 19 жовтня по 31 грудня комісія за додаткові послуги "грошовий переказ" і "контроль оплати" стягуватися не буде.

Також повідомляється, що до кінця року "Нова пошта" планує розширити мережу поштоматів до 17 тисяч.

"Нова Пошта": що необхідно знати

Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів в будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

5 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що "Нова пошта" запускає власну авіакомпанію.

7 жовтня 2021 року "Нова пошта" змінила тарифи на доставку посилок з іноземних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping - тепер чим більша вага замовлення, тим менше потрібно буде платити за його доставку.

Автор: Дмитро Шварц