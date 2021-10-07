Чим більшою буде вага посилки, тим дешевше обійдеться її доставка.

"Нова пошта" змінила тарифи на доставку посилок з іноземних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping – тепер чим більшою буде вага замовлення, тим менше потрібно буде платити за його доставку.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Враховуючи зростання інтересу українських покупців до закордонного онлайн-шопінгу, компанія запропонувала вигідні умови тарифікації: чим більше вага замовлення, тим дешевше обходиться його доставка", – йдеться в повідомленні.

Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту в 5 доларів за 500 грамів, від 1 до 5 кг - 3,8 долара, а посилки вагою більше ніж 5 кг будуть доставлятися за 3,6 долара за 500 грамів.

Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів усіх країн, представлених на платформі NP Shopping. Зараз це США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Великобританія.

"Нова Пошта": що необхідно знати

Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів в будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

5 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що "Нова пошта" запускає власну авіакомпанію.

Автор: Ганна Нагорна