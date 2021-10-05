Авіаперевізник буде доставляти міжнародні вантажі з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines (Supernova Еарлайнз").

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Supernova Airlines матиме власний флот і підпорядковуватиметься компанії "Нова пошта Глобал", а рейси здійснюватимуться з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Авіаперевізник буде доставляти міжнародні вантажі, додали в "Новій пошті".

Як зазначив СЕО "Нова пошта Глобал" Юрій Беневітський, для перевезення відправлень клієнтів компанія співпрацює з авіакомпаніями-партнерами та дуже вдячна за плідну співпрацю, проте обсяги перевезень неухильно зростають, тому потрібно освоювати нові горизонти.

"Рішення запустити власну авіакомпанію продиктоване тим, що ми хочемо і надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість і прогнозованість доставки", - цитує Беневітського прес-служба компанії.

"Нова Пошта": що необхідно знати

Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів в будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

Автор: Дмитро Шварц