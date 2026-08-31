РФ знищила ключову сортувальну лінію 'Нової пошти' в Одесі

Ворог атакував інноваційний термінал "Нової пошти".

Сьогодні російська окупаційна армія завдала дронового удару по важливому терміналу "Нової пошти". Про це заявила пресслужба компанії.

"Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке, на жаль, відновленню не підлягає", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що всі працівники живі, постраждалих немає.

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У компанії наголошують, що, попри атаку, "Нова пошта" продовжує працювати – вже задіяно резервні логістичні схеми.

Актуальний статус відправлень клієнти можуть переглянути, як й раніше, у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

За даними пресслужби Головного управлянні ДСНС в Одеській області, унаслідок влучання сталося руйнування будівлі "Нової пошти" з послідуючим загоранням.

Наразі пожежу повністю ліквідовано. Від ДСНС залучалось понад 30 рятувальників.

Збитки українського бізнесу від ударів РФ

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев заявив, що через російські атаки низка компаній, серед яких "Епіцентр", Rozetka, "Нова Пошта", "Сільпо" та АТБ, перебувають на межі зупинки роботи.

За його словами, ситуація надскладна. Зокрема, Rozetka втратила 70 млн доларів. Йдеться про гроші, які вийняті з обігу – їх немає звідки повернути. "Епіцентр" втратив найбільш сучасний завод в усій Європі.

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