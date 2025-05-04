Видання зазначило, що саме цим дроном, оснащеним ракетами, вчора було збито два російські винищувачі.

Україна успішно збила два російські літаки, відправлені для перехоплення її безпілотників у Чорному морі.

Збили ворожі літаки дрони Magura V7 Surface Drone, про які до цього нічого не було відомо, за допомогою американських ракет Sidewinder, пише Navalnews.

Це перші два винищувачі в історії, збиті безпілотником, але навряд чи вони будуть останніми, припустило видання. Воно розкрило деякі деталі про цю операцію.

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За даними журналістів, хоча спочатку були дані, що ворожі винищувачі збили безпілотники Magura V5, але Naval News підтверджує, що насправді це був більший Magura V7. "Це перший випадок, коли розробка V7 була представлена громадськості", - констатувало видання.

Спочатку Naval News повідомляли, що дрони, ймовірно, використовували ракети AA-11 Archer. "Ця конфігурація, відома як Sea Dragon, була єдиною публічно відомою. Тепер ми можемо розкрити озброєний тип Sidewinder", - уточнили інформацію журналісти.

У Magurа V7 ширший корпус із великими фіксованими пусковими напрямними. Її довжина близько 8 м, тоді як довжина V5 становить 5,5 м. По суті V7 є збільшеною версією Magura V5, базової моделі, використовуваної для тарана ворожих кораблів за допомогою вибухівки.

Журналісти зазначили, що версія V7 оптимальніша і продуманіша, проте поки що незрозуміло, чи озброєна вона виключно ракетами Sidewinder, чи може нести іншу зброю.

Magura V7 має схожі лінії з V5, але в неї змінено форму носа для кращої мореплавності, корисної для операцій взимку. "Вона помічена з кількома антенами зв'язку і датчиками. Схоже, що у неї немає вибухової речовини в носі через відсутність ударних детонаторів, але це може бути налаштовано", - припустили журналісти.

Дві ракети Sidewinder американського виробництва встановлено на пускових рейках літака, які, мабуть, можуть бути підняті для запуску. Дальність дії і характеристики ракети аналогічні радянським ракетам AA-11 Archer (R-73), які використовує Sea Dragon. Бої можуть відбуватися на відстані близько 10 км.

"Успіх українських морських безпілотників не можна недооцінювати. Вони переписують правила морської війни", - констатували журналісти.

Знищення Су-30: що відомо

Уночі проти 3 травня внаслідок атаки на Новоросійськ був збитий винищувач Су-30. Ворожий літак був знищений за допомогою безекіпажного катера, озброєного зенітною керованою ракетою типу Р-73. Пізніше в українській розвідці зазначили, що це був дрон Magura.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок операції на території Криму було знищено ще один російський літак - другий за добу.

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