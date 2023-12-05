Продаж ялинок та сосен триватиме, скоріш за все, до 30 грудня.

Наразі вартість живих новорічних дерев приблизно на 10% вища, ніж торік. Продаж ялинок та сосен офіційно стартував 1 грудня.

"Ціни не дуже змінились. Зараз від 1,5-2 метра сосна коштує 216 гривень, а ялина – 246 гривень. Тобто вартість порівняно з минулим роком збільшилась відсотків на 10", – розповіли в коментарі УНІАН в Київському лісовому господарстві.

Водночас повідомляється, що цьогоріч продаж ялинок та сосен офіційно стартував з 1 грудня, проте в основному це відбулось з 4 грудня і триватиме, скоріш за все, до 30-го.

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Також зазначається, що новорічні дерева зрубують лише зважаючи на попит покупців.

"Немає такого, що, наприклад, зрубали тисячу штук і потім їх не реалізували", – підкреслили в лісовому господарстві.

Ялинка 2023 в Києві

В Києві на Софійській площі встановлюють головну ялинку. Цього року вона буде 12-метровою. Тему її оздоблення поки не розголошують, про це стане відомо на відкритті – 6 грудня, на Миколая.

У КМВА зазначають, що ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.

У Києві на Різдво і Новий рік масові святкування і ярмарки на відкритій місцевості на проводитимуться. На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди незмінно - з 00:00 до 05:00.

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