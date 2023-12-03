Водночас, відкриття новорічної ялинки на Софійській площі відбудеться 6 грудня.

У Києві на Різдво і Новий рік масові святкування і ярмарки на відкритій місцевості на проводитимуться. На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди незмінно - з 00:00 до 05:00.

"Сьогодні на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.

У зв'язку з цим, ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.

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"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань. Таке рішення, ухвалила Рада Оборони Києва", - наголошується у повідомленні.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко, якщо і будуть організовані якісь точкові святкові заходи, то вони проводитимуться у закритих локаціях, а не на відкритому просторі, з дотриманням усіх визначених заходів безпеки.

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Вже другий рік поспіль країна живе в умовах війни, у Києві продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме на різдвяно-новорічні свята. Біля головної ялинки буде розташовано фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках.

Керівниця ТОВ "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надія Тутенко розповіла, що в Києві новорічну штучну ялинку заввишки 12-метрів буде прикрашено Гербом України.

При цьому нагадала, що минулого року було ухвалене колегіальне рішення: поки у нас війна в країні, то на ялинці буде розміщений Герб, а різдвяна зірка до нас повернеться вже з перемогою. Вона зазначила, що все встановлюють за власний рахунок, коштів з державного бюджету не витрачається на цей проект.

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