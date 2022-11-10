Корвет урочисто зійшов на воду в Стамбулі 2 жовтня. Незабаром він отримає сучасне озброєння, і стане в ряди ВМС ЗСУ.

Корпус майбутнього флагмана Військово-Морських сил ЗСУ, корвета "Гетьман Іван Мазепа", будівництво якого зараз завершують в Туреччині, зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча" групи "Метінвест" – легендарних "учасників" оборони Маріуполя.

"Коли у вересні 2021 року заклали корвет, ніхто не міг припустити, що вже через півроку метал його корпусу стане ексклюзивом. А потім "Метінвест" передав на виготовлення корвета 1000 тонн гарячекатаного листа: частина привезена безпосередньо з Маріуполя, а друга – з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли зі слябів "Азовсталі", – йдеться в прес-релізі компанії "Метінвест".

У лютому маріупольські комбінати припинили роботу. Далі послідували місяці облоги, щоденні бомбардування і обстріли. "Азовсталь" перетворилася на символ незламності та стійкості українців, а довоєнна сталь маріупольських комбінатів знайшла нове життя.

Відео дня

"Зі сталі "Азовсталі" було побудовано безліч видатних споруд – новітнє Укриття на ЧАЕС, захисні шлюзи для Венеції, один з найвищих хмарочосів Європи. І сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа" також зроблений з маріупольської сталі. Це дійсно неймовірно – що меткомбінати Маріуполя навіть після руйнування продовжують працювати на перемогу України", – зазначив генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков.

Корвет урочисто зійшов на воду в Стамбулі 2 жовтня. Незабаром він отримає сучасне озброєння, і стане в ряди ВМС ЗСУ. Саме з цього флагмана почнеться нова епоха українського флоту.

Як відомо, раніше останню партію металу, виробленого на "Азовсталі", також направили на допомогу Україні: компанія "Метінвест" безкоштовно передала тонну сталі для виготовлення браслетів "Символ незламності". Всі кошти від продажу браслетів (а українці розкупили їх за один день) були передані фандрейзинговій платформі UNITED24 для проекту "Армія дронів".

Кожен браслет створений з 5 грамів сталі, яка була вироблена на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля. А у 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники та захисниці Маріуполя.

Зараз металургійні підприємства бізнесмена Ріната Ахметова продовжують працювати на перемогу: в рамках заснованої ним мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", вони виробляють спеціальну бронесталь, з якої вже зроблені 150 тисяч бронежилетів для ЗСУ, а також металеві укриття для військових, буржуйки і багато іншого.