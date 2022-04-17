Така міграція компаній є позитивним моментом для цієї країни Перської затоки, оскільки вона прагне закріпити свій статус глобального комерційного центру.

Американські компанії переміщують співробітників із Росії до Об'єднаних Арабських Еміратів, використовуючи один із небагатьох відкритих коридорів для авіарейсів, які досі здійснюються з Москви.

За словами людей, знайомих із переїздами, серед компаній, які здійснюють міграцію працівників з РФ, такі банки з Волл-стріт, як JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group, фірми професійних послуг McKinsey і Boston Consulting Group, а також Google від Alphabet, пише The Wall Street Journal.

Міжнародна платіжна система Visa запропонувала переїзд усім своїм 210 співробітникам, які проживають у Росії. Вона переміщує деяких із них до своїх офісів у Дубаї, а також українців, які втекли від війни, повідомили джерела знайомі з ситуацією в компанії.

Такі консалтингові фірми, як Kearney і Alvarez & Marsal, які в останні роки розширили свою діяльність у Перській затоці, пропонують персоналу можливість переїхати, кажуть люди, знайомі з їхньою діяльністю.

Goldman Sachs перемістила з Росії до Дубая близько 40 співробітників, пише WSJ. Банки за межами США, наприклад, паризька Rothschild, також перевели співробітників до Дубая.

Британська юридична фірма Linklaters переміщає з Росії 120 людей, включаючи юристів і допоміжний персонал, деякі з яких переїжджають до Дубая.

WSJ зазначає, що така міграція компаній є позитивним моментом для цієї країни Перської затоки, оскільки вона прагне закріпити свій статус глобального комерційного центру.

ОАЕ залишається також одним із небагатьох партнерів США, які готові надавати візи росіянам, які не потрапили під дію санкцій, навіть якщо Росія продовжує війну з Україною.

Наплив працівників відбувається через те, що ОАЕ значною мірою уникали критики російського вторгнення в Україну та не приєдналися до санкції, запроваджених США та іншими західними країнами. Рейси між Дубаєм та містами Росії, які здійснюють еміратські перевізники, тривають, навіть якщо європейський повітряний простір в основному закритий для російських авіакомпаній.

Потік росіян та людей інших національностей, які працюють на міжнародні фірми, імовірно, ще більше посилить статус Дубая як глобального комерційного центру. Місто стало одним із небагатьох у світі під час пандемії коронавірусу, яке пом'якшило візові правила та вітало приїзд іноземних талантів.

"Більшість компаній просто дають талантам з Москви можливість працювати звідусіль, деякі обирають Дубай, а інші переміщують цілі офіси в ОАЕ", — сказав Тревор Макфарлейн, засновник Emerging Markets Intelligence and Research.

WSJ нагадує, що ОАЕ, будучи ісламською країною, нещодавно декриміналізувала алкоголь і спільне проживання неодружених пар, а також запровадила інші заходи, спрямовані на те, щоб забезпечити західним експатріантам схожий з їхніми країнами спосіб життя. Ці зміни зробили ОАЕ привабливішими для транснаціональних компаній, які переміщують персонал, сказав Макфарлейн, відмовившись назвати конкретні компанії.

Прес-секретар МЗС ОАЕ не відповіла на запити про те, як пом'якшення законодавства допомагає компаніям переміщати співробітників з Росії.

Менша кількість компаній переміщує своїх співробітників до Катару, іншої країни Перської затоки, яка залишається відкритою для росіян.

Деякі з тих, хто переміщує персонал в ОАЕ і Катар, працюють у галузях, де росіяни можуть легко застосувати свої навички в місцевих проектах.

WSJ нагадує, що багато західних компаній оголосили про плани призупинити або скоротити свої операції в Росії після її вторгнення в Україну, а також санкцій, запроваджених західними урядами.

За даними Єльської школи менеджменту, понад 350 іноземних компаній заявили, що залишають або тимчасово припиняють роботу в Росії.

Багато компаній, зокрема роздрібні торговці та виробники, заявили, що їхні рішення припинити діяльність є тимчасовими. Дехто сказав, що це було викликано порушенням ланцюгів поставок через санкції.

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