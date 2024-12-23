Зазначається, що росіяни знайшли лазівки в обмеженнях.

Низка російських олігархів продовжують заробляти в Європі попри обмеження. Санкційне законодавство має лазівку, що дозволяє фінансувати військову машину Російської Федерації.

Видання The Insider пише, що санкції щодо олігархів Володимира Путіна не поширюються на їхні компанії, якщо їхня частка акцій становить менш як 50%, або ж усі підсанкційні власники компанії повинні розпоряджатися 50% акцій. У зв'язку з цим багато російських олігархів просто передають частину акцій родичам або підставним особам із правом викупу.

Так вчинив Олег Дерипаска, який є основним власником великого виробника алюмінію компанії "Русал". За даними видання, Дерипаска утримує свою ПВК, яка воює проти України. При цьому статки олігарха збільшилися з 2022 року більш ніж у півтора раза і становлять 2,8 мільярда доларів.

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Віктор Вексельберг, який є другим основним акціонером "Русала", залишається безкарним, хоча відкрито зустрічається з Путіним, а його компанії беруть участь у виробництві ракет, якими б'ють по Україні.

Зі свого боку Алішер Усманов оформив акції своєї компанії на підставних осіб із правом зворотного викупу. Таким чином, він скоротив свою частку в USM до 49%, тому персональні санкції щодо олігарха не торкнулися холдингу.

До USM входить "Металоінвест" - найбільша залізорудна компанія Російської Федерації, яка експортує свою продукцію в європейські країни. Партнер Усманова в "Металоінвесті" - депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Андрій Скоч, який також перебуває під санкціями, а бізнес оформлено на його батька Володимира і доньку Варвару.

З 24 лютого 2022 року статки Усманова і сімейства Скоча зросли до 13,4 мільярда і 6,7 мільярда доларів відповідно. Так, за два роки вони стали багатшими майже на 4 мільярди доларів.

Крім того, в Європі продовжує заробляти член "Єдиної Росії" Андрій Гур'єв і його партнер Володимир Литвиненко, якого називають автором дисертації Путіна. Родині Гур'єва належить 48,5% найбільшого в РФ виробника фосфорних добрив "Фосагро".

Литвиненко 2022 року передав своїй дружині Тетяні понад 20% акцій "Фосагро", завдяки чому компанія вільно експортує продукцію в Європу. Його статки з 2022 року зросли вдвічі - до 3 мільярдів доларів.

Андрія Мельниченка також постачає добрива в Європу через свою компанію "Єврохім", але для цього він знизив свою частку в компанії.

Роман Абрамович не залишився осторонь. Велика металургійна і гірничодобувна компанія "Євраз" постачає продукцію до Франції і в Чехію, але 28,64% акцій належить олігарху. Крім того, він є міноритарним акціонером компанії "Норнікель", яка не тільки експортує свою продукцію, а й володіє виробництвом у Європі.

Геннадій Тимченко, якого називають "гаманцем" Путіна, володіє частками в "Новатеку" - 23,49% і "Сибурі" - 17%. Основний власник компаній основний власник компаній Леонід Міхельсон не потрапив під санкції ЄС, отже й обмеження на ці компанії не поширюються.

Дохід російських олігархів під час війни

Російські олігархи отримали мільярди доларів дивідендів на тлі послаблення економічної невизначеності через війну. Щонайменше десяток бізнесменів отримали понад 11,3 мільярда доларів за 2023 рік і в першому кварталі цього року. Багато з них мають тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним, а деякі навіть потрапили під санкції,

Ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов очолив список. Він отримав близько 186 мільярдів рублів (близько 2,11 мільярда доларів) дивідендів.

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