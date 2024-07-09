Компанії відновили виплату дивідендів, коли економіка пристосувалася до санкцій.

Російські олігархи отримали мільярди доларів дивідендів на тлі послаблення економічної невизначеності через війну. Щонайменше десяток бізнесменів отримали понад 11,3 мільярда доларів за 2023 рік і в першому кварталі цього року, згідно з даними про дивіденди. Багато з них мають тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним, а деякі навіть потрапили під санкції, пише Bloomberg.

Зазначається, що ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов очолив список. Він отримав близько 186 мільярдів рублів (близько 2,11 млрд доларів) дивідендів. Олігарх перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але поки що уникнув покарань з боку США та Європейського Союзу.

Мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ "Северсталь" і Володимир Лісін з ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" посіли наступні місця зі 148 мільярдами і 121 мільярдом рублів дивідендного (1,68 млрд та 1,37 млрд доларів) доходу відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, тоді як Лісін не підпадає під жодні серйозні обмеження

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До списку також увійшли соратник Путіна – мільярдери Геннадій Тимченко і Тетяна Литвиненко, яка отримала частку в ПАТ "ФосАгро" до того, як її чоловік Володимир потрапив під санкції США у 2023 році. Володимир Литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь у 1997 році. Він також був керівником кампанії президента в місті під час трьох виборів.

За словами журналістів,США та їхні союзники запровадили широкі санкції проти Росії у 2022 році, що змусило багато компаній призупинити виплату дивідендів через невизначеність. Ці побоювання не виправдалися, оскільки російська економіка поступово адаптувалася до нових умов, а експортери знайшли альтернативні ринки збуту.

Після падіння протягом року після початку війни російська економіка різко відновилася, оскільки уряд витратив значні кошти на розширення оборонної промисловості, захист вітчизняного бізнесу від впливу санкцій та надання соціальної підтримки сім'ям.

Багато експортерів сировинних товарів відновили виплату дивідендів після реструктуризації свого бізнесу та переорієнтації продажів на ринки Китаю, Індії та інших країн Глобального Півдня.

Однак російська економіка може зіткнутися зі значними проблемами в другій половині року і в 2025-му. Це може спонукати уряд підвищити податки. Компанії також стикаються зі зростаючими труднощами з платежами, що може призвести до дефіциту промислових компонентів і споживчих товарів, вважає генеральний директор Macro-Advisory Ltd Кріс Уафер.

Це сталося після того, як США посилили погрози вторинних санкцій щодо банків у країнах, які Росія вважає "дружніми". Санкції США щодо Московської біржі минулого місяця змусили її припинити торги доларами та євро.

Ще одна проблема, з якою стикаються російські магнати - куди інвестувати свої дивіденди після того, як санкції змусили багатьох з них звернути увагу на внутрішній ринок. У травні приватні інвестори вклали 116,3 мільярда рублів (1,32 млрд доларів) на Московській біржі, що є місячним рекордом у 2024 році.

"Існує занадто багато невизначеності, щоб олігархи могли робити великі інвестиції в цей час, особливо коли вони можуть отримати високі відсоткові ставки від російських банків за рублевими депозитами. Для більшості з них найрозумнішим варіантом дій є вичікування", – підкреслив Уафер.

Варто зазначити, що дивіденди – частина прибутку, яка виплачується на користь власників корпоративних прав. Отримання дивідендів є одним із найсуттєвіших прав акціонера чи учасника товариства.

Російська економіка під час війни

У РФ немає фінансових причин припиняти війну. Російська економка перегрівається, оскільки Путін вливає більше грошей у військові зусилля. Однак російський народ потерпає недостатньо, щоб змусити президента змінити курс.

Раніше УНІАН писав, що російська економіка не може вічно уникати кризи, і вона стає все більш вразливою до потрясінь. Економіка РФ продемонструвала ключові ознаки слабкості відтоді, як Захід уперше почав запроваджувати санкції проти цієї країни у 2022 році. Однак політикам не вдасться надовго відвернути кризу.

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