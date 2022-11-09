Серед російської еліти існує думка, що Кремль не захищатиме своїх.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин налякав російську еліту заявами про "сталінські репресії". Російські чиновники та бізнесмени побоюються поголовних арештів

За даними видання Bloomberg, в Росії зростає рівень стурбованості серед багатих росіян, які не згодні з війною проти України. Вони бояться за безпеку своїх близьких.

Серед російської еліти існує думка, що Кремль не захищатиме своїх. Дана думка підтверджується погрозами Пригожина на адресу військового керівництва РФ та окремих чиновників.

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"Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток і довільних арештів, як під час правління радянського диктатора", - йдеться в повідомленні.

Бізнесмени стурбовані мілітаризацією економіки та суспільства на тлі заяв про завершення мобілізації. Також багато хто вважає, що розв'язана в Україні війна була катастрофічною помилкою, через що країна йде до ізоляції.

Скандальні заяви Пригожина - що відомо

Російський оліграх та "права рука" президента РФ Євген Пригожин неодноразово був помічений в різних махінаціях на користь Путіна. Він є ватажком так званої "фабрики тролів".

Крім того, Пригожину приписують створення та керівництво ПВК "Вагнер". У мережі оприлюднили відео, як бізнесмен агітує російських зеків для війни проти України.

7 листопада Пригожин визнав своє втручання в американські вибори. У свою чергу представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що заява російського оліграха є "нахабним визнанням" і проявом безкарності не тільки його самого, але і вищого керівництва Росії.

Також "кухар Путіна" в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT, що проти багатих росіян, які ігнорують війну, потрібно застосувати репресії.

"Повинні бути включені важелі і механізми тотального "знищення" цих людей як бізнесменів. По відношенню до них терміново потрібні сталінські репресії", - йдеться у відповіді Пригожина.

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