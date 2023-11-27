Зокрема, у столиці житло найлегше винаймати менеджерам з продажу.

Наразі в Україні найнижче співвідношення оренди та зарплати у Херсоні, а найвище – у Львові. Як йдеться в дослідженні сайту пошуку роботи Work.ua спільно з порталом пошуку нерухомості DIM.RIA, у Херсоні на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%).

Водночас найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

Зокрема, у столиці житло найлегше винаймати менеджерам з продажу — ці фахівці заробляють в середньому 30 тисяч грн, тож на оренду витрачають 52% доходу. Найважче ж доводиться комплектувальникам та вантажникам — за середньої зарплати у 16 тисяч 500 грн, вони в середньому витрачали б на однокімнатне житло 94% зароблених коштів.

Відео дня

Натомість найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків — тут оренда однокімнатного помешкання обходиться в середньому у 5 тисяч 783 грн. У цьому місті найбільш обтяжені орендою касири — 43% їх зарплати вистачить на однокімнатне житло.

"У Дніпрі, як і у Києві, оренда житла найбільш доступна менеджерам з продажу: із середньої зарплати у 23 тисячі грн однокімнатна квартира "зʼїдає" в середньому 55%. Найважче ж доводиться барменам та баристам (за оренду квартири треба віддати 94% зарплати), касирам та офіс-менеджерам (85%)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Одеса виявилася дружньою до водіїв — з їх середньої зарплати у 25 тисяч грн на оренду доведеться витратити 31% доходу. Понад 50% від зарплати в Одесі на оренду житла витрачають лише бармени та баристи (52%).

Експерти підсумували, що менш як 30% доходу на оренду житла витрачають лише мешканці Херсону, якщо виходити із середніх заробітних плат. Оренда житла не обтяжує, наприклад, рекрутерів та маркетологів у Харкові — їм доводиться витрачати 29% зарплати. Цілком по кишені життя у великих містах і для представників IT-професій.

"Найважче ж орендувати квартиру у Києві та Львові. Причому в абсолютних цифрах лідирує столиця — в середньому оренда однокімнатного помешкання тут коштує 15 тисяч 517 грн проти 14 тисяч 791 грн у Львові. Однак саме у місті Лева оренда "зʼїсть" найбільшу частку зарплатні", – йдеться в дослідженні.

Оренда житла в Україні

Згідно з розрахунками ЛУН, в другій половині жовтня середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Києві склала 12,5 тисяч гривень, тоді як ще рік тому вона становила 10 тисяч гривень. Двокімнатну можна орендувати за 18 тисяч гривень (торік було на тисячу дешевше), трикімнатну – за 28,6 тисяч гривень (минулого року було 25,1 тис. грн).

Натомість у Львові в другій половині жовтня можна було виняйняти однокімнатну квартиру, у середньому, за 16 тисяч гривень, двокімнатну – за 18, трикімнатну – за 21,1 тисячу гривень. Ці ціни за рік майже не змінилися, що пов’язано з відносно невеликим квартирним фондом, який був зайнятий ще навесні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: