Податкова пояснила нові правила для мобілізованих ФОПів

Зазначається, що самозайняті особи мають подати до податкової низку документів.

В Україні уточнили перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Для отримання пільги потрібно надати низку документів.

Державна податкова служба повідомила, що на період військової служби звільняються від обов'язку:

нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб;

нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку;

нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Щоб отримати таку пільгу, необхідно подати до податкової такі документи:

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заяву самозайнятої особи; копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за призовом під час жбу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Зазначені документи подаються протягом 10 днів після демобілізації, а в разі перебування особи на лікуванні - протягом 10 днів після його завершення.

Якщо у мобілізованої особи є наймані працівники, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату. При цьому уповноважена особа зобов'язана нараховувати та утримувати податки і збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників.

Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів потрібно сплатити ці податки і збори до бюджету, а фінансові санкції за цей період не нараховуватимуть.

Підвищення податків для ФОП

Наприкінці грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків. Нові ставки діють із 1 січня 2025 року. Законом передбачається підвищення військового збору для працівників із 1,5% до 5% і розширення кола його платників на ФОП.

Водночас керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський зазначив, що з 1 січня для ФОП-спрощенців є обов'язок зі сплати військового збору, а саме - для першої, другої, четвертої групи ставка буде в розмірі щонайменше 10%, а це 800 гривень, від мінімальної зарплати.

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