Суворі правила так чи інакше стосуються всіх міжнародних відправлень.

Міжнародні посилки, вміст яких не відповідає заявленим у документах даним відтепер зможуть конфіскувати. Відповідний закон сьогодні, 25 березня, прийняла Верховна Рада.

Посилку можуть забрати, якщо ціна, найменування або кількість товарів не збігаються з даними, які вказані в документах. Це стосується також самого факту наявності товару.

Повідомляється, що порушники можуть отримати штраф у розмірі від 30% до 50% вартості товарів. Нові суворі правила так чи інакше стосуються всіх міжнародних відправлень.

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Ситуація з посилками в Україні – головне

Нагадаємо, у січні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроєкти, які стосуються оподаткування імпорту посилок.

Згідно з ініціативною, товари з іноземних маркетплейсів будуть підлягати оподаткуванню ПДВ незалежно від вартості. За словами державного діяча, тексти проєктів повністю розробили відповідні бізнес-асоціації.

Раніше ж було знижено неоподатковуваний ліміт на посилки. Глава Мінфіну Сергій Марченко пояснив це рішення тим, що представники "тіньового" бізнесу використовують цю лазівку задля своєї вигоди.

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