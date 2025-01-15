Товари з іноземних маркетплейсів підлягатимуть оподаткуванню ПДВ незалежно від вартості.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Про це він повідомив у Telegram.

"На вимогу бізнесу подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями", - зазначив депутат.

Законопроєктами пропонується визначити, що:

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Громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість більша за 150 євро.

З метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

Гетманцев додав, що сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.

ПДВ з іноземних посилок - що відомо

В Україні можуть скасувати норму про несплату ПДВ (податок на додану вартість) для посилок з-за кордону, вартість яких становить менше 150 євро, повідомив раніше сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що відсутність ПДВ для посилок на суму до 150 євро вносить "перекоси в оподаткуванні". За його словами, український виробник має сплачувати ПДВ, тоді як ті, хто робить такі ж товари умовно в Китаї, ПДВ не сплачує.

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