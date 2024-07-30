Сергій Марченко зазначив, що більшість інтернет-продавців працюють як ФОПи, маючи мільйонні обороти.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив рішення знизити неоподатковуваний ліміт на міжнародні посилки зі 150 до 45 євро. Він зазначив, що "тіньовий" бізнес використовує цю лазівку для своєї вигоди.

За його словами, за 2023 рік без оподаткування митними платежами в Україну прийшло 51,5 мільйона штук міжнародних поштових відправлень.

"У середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були б дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - заявив Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він зазначив, що ніхто не знає, скільки реально товарів знаходилося всередині кожної з 51,5 мільйона посилок.

"Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція перебувають у "тіні". Умовно кажучи, у межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару в нас завозять усе", - зазначив міністр.

При цьому він уточнив, що більшість інтернет-продавців працюють як ФОПи, сплачуючи в кращому разі єдиний податок 5%, а їхні обороти можуть становити мільйони.

Посилки з-за кордону стануть дорожчими - головні новини

18 липня заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що уряд схвалив зміни до закону про бюджет-2024 щодо оподаткування поштових посилок з-за кордону.

До змін від оподаткування ПДВ і митом звільнялися відправлення вартістю до 150 євро.

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