Розслідування проводилося за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва в сумі 72 млн грн.

Прокуратура завершила досудове розслідування відносно екс-голови правління банку "Аркада" і 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва в сумі 72 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

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Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрюваний, обіймаючи посаду Голови Правління Банку "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив і реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", керуючим яких є банк "Аркада".

Так, шляхом видачі кредиту і подальшого проведення операцій з використанням суб'єктів господарювання, не пов'язаних з банком "Аркада" і підконтрольних безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти в сумі 50 млн грн.

За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна за активами банку виведено ще 22 млн грн.

Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників завдали матеріальної шкоди банку "Аркада" на загальну суму 72 млн грн.

"Наразі екс-голові правління та 4 службовцям АТ АКБ "Аркада" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованої групи за ч.5 ст. 191 КК України, та 4 посібникам-керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 Ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначеним особам у порядку ст.290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада " з ринку.

Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.

3 вересня 2020 року президенту Банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

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Автор: Катерина Жирій