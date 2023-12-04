Доходи компаній з першої десятки скоротились за рік повномасштабної війни, також змінилась структура топ-10.

Слідом за новиною про можливість збільшення податкових перевірок для бізнесу стало відомо, що у 2022 році топ-10 компаній переробної промисловості України отримали 240,46 млрд грн доходу. Це у 1,4 рази, або на 115 млрд грн менше порівняно з показником за 2021-й (355,55 млрд грн).

Водночас за перший рік повномасштабної війни змінився і склад топ-10. До переліку потрапили компанії Олексія Порошенка, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, свідчать дані "Опендатабот".

В список лідерів увійшли одразу три компанії групи СКМ Ахметова. Так, "Запоріжсталь" посіла перше місце, навіть скоротивши дохід майже вдвічі, до 46,92 млрд грн. Також у рейтингу знаходяться "Камет-Сталь" і "Запоріжкокс" Ахметова – на третьому та сьомому місцях відповідно.

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Підприємство "АрселорМіталл Кривий Ріг" залишилось на другому місці з 43,82 млрд грн доходу. До рейтингу також увійшли дві компанії Пінчука: "Інтерпайп "Ніко Тьюб" з 16,49 млрд грн доходу та "Дніпросталь" з 10,85 млрд грн.

Бізнес групи "Приват" Коломойського також потрапив до топ-10. Йдеться про "Нікопольський завод феросплавів", який із заробітками у 11,39 млрд грн спустився на три пункти.

Компанії харчової промисловості збільшили свої статки, зокрема "Катеринопільський елеватор" з групи МХП Юрія Косюка та "Рошен" (група "Укрпромінвест") Порошенка-молодшого. До рейтингу також потрапила компанія "Дельта Вілмар Україна".

Нагадаємо, світові виробники зброї не встигають за попитом. Незважаючи на зростання обсягів замовлень зброї на тлі війни в Україні, сумарна виручка від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших у світі компаній оборонної галузі у 2022 році склала 597 мільярдів доларів, що на 3,5% менше порівняно з 2021 роком.

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