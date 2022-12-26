Зараз 77% зареєстрованих безробітних - це жінки

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення безробіття в Україні впало до історичного мінімуму.

Як повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram-каналі, станом на 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 000 безробітних.

"Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", – написав він і підкреслив, що це не свідчить про те, що різко все стало прекрасно в країні з роботою.

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Железняк зазначив, що за останній місяць безробітних стало на 32 000 менше. Також він підкреслив, що є три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття: виплата по безробіттю зараз проводиться тільки 90 днів; баланс виїзду за кордон з жовтня знову негативний. Більше людей їде; чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.

Робота під час війни:

21 квітня 2022 року в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат в приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш, ніж удвічі, і на одну вакансію претендує 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис. безробітних.

У жовтні в Мінекономіки заявили, що безробітні українці будуть залучені до "армії відновлення" і будуть отримувати за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6700 грн.

Станом на 20 листопада 2022 року через війну в Україні 5 мільйонів людей втратили роботу.

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