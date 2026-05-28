Золото впало до мінімуму за два місяці через війну США та Ірану, - Reuters

Золото втрачає привабливість у періоди високих ставок, оскільки не приносить відсоткового доходу.

Ціни на золото впали до найнижчого рівня за два місяці через очікування жорсткішої монетарної політики для стримування інфляції та відсутність ознак швидкого завершення підтримуваної США війни з Іраном.

Як пише Reuters, спотове золото подешевшало на 1,3% – до 4447,71 долара за унцію (143 долара за грам) після того, як упродовж сесії опустилося до мінімуму з 27 березня. При цьому ф’ючерси на золото у США з поставкою в червні знизилися 1,2% – до 4448,40 долара за унцію (143,1 долара за грам).

"Найбільший вплив і далі має Близький Схід. Певний оптимізм ще залишався, але чим довше триває конфлікт, тим більше він згасає", – зазначив віцепрезидент і старший стратег із дорогоцінних металів компанії Zaner Metals Peter Grant.

За його словами, затяжна війна лише посилює інфляційні побоювання.

Золото перебуває під тиском із початку американо-ізраїльської війни проти Ірану. Фактичне закриття Ормузької протоки спровокувало стрибок цін на нафту марки Brent, що посилило інфляційні ризики та очікування підвищення ставок.

Іранське державне телебачення 27 травня повідомило, що Тегеран у межах рамкової угоди зі США може протягом місяця відновити судноплавство через протоку до довоєнного рівня. Угода також нібито передбачає відведення американських сил від іранських кордонів. Після цієї інформації золото частково скоротило втрати.

Втім, ринок усе ще очікує, що інфляція, підживлена дорогими енергоносіями, змусить Федеральну резервну систему США підвищити базову ставку ще на 25 базисних пунктів до кінця року. Попри статус захисного активу від інфляції, золото традиційно втрачає привабливість у періоди високих ставок, оскільки не приносить відсоткового доходу.

Срібло на спотовому ринку подешевшало на 3,2% – до 74,46 долара за унцію (2,39 дол. за грам). Платина втратила 2,1% – до 1916,90 долара за унцію (61,6 дол. за грам), тоді як паладій додав 0,1% – до 1386,47 долара за унцію (44,6 дол. за грам).

25 травня ціни на золото зросли більш ніж на 1%. Цьому сприяв оптимізм щодо можливого прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Ціни на мідь несподівано пішли вниз разом з іншими промисловими металами. Цьому сприяли нові удари США в Перській затоці та невизначеність щодо припинення війни з Іраном.

