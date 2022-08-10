Якщо Росія анексує захоплену територію, то Україна втратить доступ до майже двох третин своїх родовищ.

Росія отримала корисних копалин з окупованих українських територій на суму $12 трильйонів. Це понад 60% вугільних родовищ, 11% нафтових і 20% газових, а також понад 40% покладів металів України.

Про це пише The Washington Post.

Згідно з аналізом канадської геополітичної компанії SecDev, левова частка вугільних покладів, які десятиліттями забезпечували критично важливу ​​сталеливарну промисловість України, опинилась у руках окупантів.

Якщо Росія зможе анексувати захоплену територію, Україна втратить доступ до майже двох третин своїх родовищ, включаючи сховища природного газу, нафти та рідкоземельних мінералів. Це може завадити Європі шукати альтернативи імпорту з Росії та Китаю.

Гендиректор Державної служби геології та надр України Роман Опімах заявив, що уряд все ще оцінює вплив війни на свої мінеральні ресурси. Враховуючи скільки сировини в Україні розташовано на сході та півдні, він припустив, що величина втрачених запасів перевищує вказану в аналізі.

"Є ще один вимір корисних копалин майбутнього, які все ще перебувають під землею. На жаль, є ризик, що український народ не матиме вигоди від розробки цих матеріалів", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів заборонив експорт з України вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

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