Кабмін встановив встановлює нульові квоти на експорт цієї групи товарів.

Кабінет міністрів заборонив експорт з України вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року.

Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.

Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:

⛔️ паливо рідке (мазут);

⛔️ вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

⛔️ газ природний українського походження.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів утворив штаб для підготовки до наступного опалювального сезону в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має готуватися до наступної зими й додав, що це буде найскладніша зима за всі роки незалежності.

"Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян", - наголосив Зеленський.

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