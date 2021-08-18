Експерт вважає, що економічні кризи виникають тоді, коли суспільство запізнюється з усвідомленням необхідності зміни економічної парадигми.

Україна має зробити економічний стрибок, а не розраховувати на планомірний поетапний розвиток економіки.

Таку думку в facebook висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Тільки для того, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, нам знадобиться 20 років з нереальним для нас показником зростання ВВП в 6% на рік. Де буде Польща за 20 років? А Німеччина? США? Наздоганяти - це шлях в нікуди", - зазначив економіст.

За словами Уманського, економічні кризи виникають тоді, коли суспільство, бізнес, політики запізнюються з усвідомленням необхідності зміни економічної парадигми.

"Країни, які швидше за інших відчували новації нового технологічного укладу, ставали лідерами. Тому відповідь на питання, як Україні стати в один ряд зі світовими лідерами, одна: стрибати. Замість того, щоб наздоганяти, ми стрибнемо відразу в шостий технологічний уклад. Якщо ми цього не зробимо, то назавжди залишимося на узбіччі цивілізації разом з країнами третього світу", - зазначив економіст.

За словами Уманського, економічне диво, відоме як стрибок "азійський тигрів", власне і було таким стрибком до нового технологічного укладу.

"У нас все настільки погано, що це і є наш шанс. На відміну від розвинених країн, які вкладали мільярди в модернізацію своїх виробництв, ми не маємо тягаря інвестицій, які потрібно повертати. Наші виробництва безнадійно застарілі, і їх фактична ціна - це ціна металобрухту", - зазначив експерт.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Олена Коваленко