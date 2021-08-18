За індексом щастя Україна посідає 110 місце, тоді як Чехія – 18 місце, Польща – 44, Латвія – 51.

Купівельна спроможність в Україні за 30 років незалежності скоротилася на 30%, попри зростання середньої зарплати, і залишається невисокою у порівнянні з іншими пострадянськими країнами.

Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років незалежності України: економічні підсумки".

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"Купівельна спроможність - це дуже важливий показник, який, в тому числі визначає розмір споживчого ринку. Відсутність дієвих економічних реформ призвела до того, що купівельна спроможність в Україні залишається невисокою у порівнянні з колишніми країнами СРСР. За період з 1990 по 2021 рік середньомісячна зарплата в Україні зросла зі 118 дол. до 500 дол. Але купівельна спроможність впала на 30%", - сказав експерт.

За словами Амеліна, критерієм купівельної спроможності є не сума, яку людина отримує, а скільки на суму зарплати людина може купити.

"Таким критерієм ми взяли м'ясо. Для порівняння, з сьогоднішньою середньою зарплатою в Росії можна купити 106 кг м'яса, в Білорусі – 90 кг, в Казахстані – 96 кг, Естонії – 155 кг, Литві – 221 кг, в Україні – 86 кг", - повідомив експерт.

Також він розповів, що за 30 років населення країни скоротилося на 27% - з 52 до 37 млн. Середня тривалість життя в Україні становить 71 рік.

"Ми як би ростемо, але відстаємо від інших країн колишнього радянського табору. І тут критеріями є якість життя, медицини, рівень доходів, тому що рівень доходів безпосередньо впливає на якість харчування, спосіб життя і можливість дозволяти собі якісну медицину", - зазначив Амелін.

Згідно з даними дослідження, за індексом щастя Україна посідає 110 місце, тоді як Чехія – 18 місце, Польща – 44, Латвія – 51. Причиною такого становища, за словами експерта, є низький рівень доходів населення, низька тривалість здорового життя, слабкий стан здоров'я.

"Україна відстає від сусідніх країн і за рівнем якості освіти. За Індексом людського капіталу Україна втратила 10 позицій (з 2010 до 2020 року), посівши 53 місце в рейтингу. За індексом рівня освіти Україна поступається майже всім сусіднім країнам", - додав Амелін.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Катерина Жирій