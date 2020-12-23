За словами екс-міністра, вже сьогодні на кордоні України зосереджено 1500 вантажних залізничних вагонів з російськими товарами, готових в'їхати в країну.

Україна відкриває свій ринок для товарів з Росії. Незважаючи на те, що ще 25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабмін прийняв рішення продовжити ембарго до 31 грудня 2021 року, прем'єр Денис Шмигаль документ досі не підписав, він не опублікований, а значить не набув чинності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні, за 8 днів до Нового року, постанова Про внесення змін і продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана прем'єр-міністром України, не опублікована, а значить не набула чинності. Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації", - написав екс-міністр.

За його словами, вже сьогодні на кордоні України зосереджено 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше резидентами Російської Федерації. "Вони готуються до в'їзду на територію України з 00 години 1 січня 2021 року. І це тільки та кількість, яку вдалося відстежити і про яку можна говорити відкрито і з підтвердженням", - зазначив Омелян.

"Фактично кількість російського металобрухту, який буде ввезений на митну територію України з 1 січня 2021 - буде набагато більшою. І це тільки один випадок на прикладі тільки однієї галузі, до чого призводить бездіяльність і спроби створити "вікно можливостей" шляхом небажання продовження ембарго на ввезення російських товарів на територію України", - додав він.

За словами екс-міністра, вагони це лише верхівка айсберга. "Скасування ембарго стосуватиметься всіх без винятку галузей економіки України - від хімічної промисловості до фармацевтики. Крім морального чинника, стану "ні війни, ні миру" - негативні наслідки скасування ембарго в кількісному вираженні у вигляді збитків для українського бізнесу, інвесторів, виробників важко навіть спрогнозувати", - підкреслив він.

На думку Омеляна, продовження ембарго це питання національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, власних інвесторів. "Спроби на рівні Кабінету Міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську Федерацію. Закликаю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія забезпечити термінове підписання та оприлюднення рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року і продовження в чинній редакції дії ембарго на ввезення товарів з Російської Федерації", - написав він.

"На моє переконання, ситуація зі спробою відкриття українського ринку для російських товарів, яка створена штучно і загрожує національній безпеці України, повинна бути терміново взята на особливий контроль Радою національної безпеки і оборони і Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб непродовження ембарго, повинні бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України", - підсумував екс-міністр.

Нагадаємо, раніше вагонобудівні та логістичні компанії неодноразово заявляли про те, що непродовження ембарго на ввезення вживаних вагонів з Росії поставить галузі на межу виживання. Компанії вимагали від уряду і "Укрзалізниці" надати чіткий план списання старих вагонів і закупівлі нового рухомого складу, щоб забезпечити безпеку руху і вантажоперевезень.

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Автор: УНІАН