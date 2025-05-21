Наразі найвища місячна вартість оренди зафіксована в Печерському районі.

У Києві влада продає право оренди місць для розміщення тимчасових споруд і наразі повідомляється про 12 нових договорів з підприємцями, які стали переможцями проведених у системі Prozorro продажів торгів.

Як зауважує мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, йдеться про право орендувати локації на території комунальної власності міста. За результатами електронних аукціонів підписано перші 12 договорів оренди у Печерському районі (терміном на 5 років).

"Через відкриті аукціони підприємці отримують можливість легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати, платіжні термінали самообслуговування. Найвища місячна вартість оренди зафіксована по локації на вул. Бастіонній — 203 000 грн без ПДВ", - пише Кличко.

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Він зауважив, що готується наступний етап аукціонів — в Оболонському районі. А протягом року реформа має охопити всі райони Києва.

Як зазначається, тимчасові споруди підприємців мають відповідати затвердженим архетипам, що розроблені з урахуванням вимог до сучасного зовнішнього вигляду, безпеки і впорядкованості міського простору.

Кличко запевняє, що система відкритої оренди комунальних локацій через Prozorro. Продажі забезпечить чесну конкуренцію, зручні умови для розвитку бізнесу та збільшить надходження до міського бюджету.

Про підприємництво в Києві та Україні

Київська міська рада 13 червня підтримала проєкт рішення, відповідно до якого встановити новий МАФ у Києві можна тільки через електронний аукціон на Prozorro.Продажі. Переможцем аукціону стає підприємець, який запропонує найбільшу суму оренди ділянки.

Наприкінці лютого цього року комунальне підприємство "Київ.Прозоро" оголосило старт перших аукціонів на оренду місць для розміщення тимчасових споруд у Печерському районі столиці.

Нещодавно платформа "Опендатабот" оприлюднила дані, відповідно до яких в Україні вперше за кілька років кількість закритих ФОП перевищила кількість відкритих. Так, з січня по квітень 2025 року відкрилося майже 82 тисячі нових фізичних осіб-підприємців, а майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Тобто на один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих. Чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%.

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