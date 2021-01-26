Всі зарплати вказані в доларах США за курсом міжбанку.

За останні 6 місяців в Україні істотно збільшилася зарплата у DevOps-фахівців - з $2400 до $2800.

Про це йдеться в результатах дослідження, присвяченого PM, HR, DevOps, Data Science та іншим IT-фахівцям, повідомляє Dou.ua.

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Всі зарплати зазначено в доларах США за курсом міжбанку, чистими (після сплати податків).

В основних категоріях за останні 6 місяців зарплата змінювалася не суттєво — в межах $100. Виняток - бізнес-аналітики, тут зарплата зменшилася на $200.

Традиційний портрет фахівців виглядає наступним чином:

Найвища зарплата зафіксована у Director of Engineering ($6200) і CTO ($5000), найнижча — у HTML Coder ($650).

Вперше в зарплатному дослідженні виділили посаду Delivery Manager.

Середня зарплата на цій посаді - $4250, при цьому в Києві зарплата Delivery Manager трохи вище — $4500, а у Львові, навпаки, нижче — $3500.

Серед фахівців з досвідом до року найвищі зарплати у PM ($750), BA ($700) і DevOps ($600).

Зарплати фахівців Data Science, DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security, Director of Engineering, CTO, HR, Project і Product Manager, Delivery Manager, Product Owner, Scrum Master, Business, System, Data Analyst, Designer, Marketing, Customer Success, Sales Manager, Support виглядають наступним чином:

Безробіття в Україні

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних. Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

21 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що Мінекономіки та Державний центр зайнятості спільно з Мінцифри в рамках експерименту будуть навчати безробітних в Києві IT-спеціальностям.

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Автор: Олена Коваленко