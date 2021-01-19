Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних.

Читайте такожПопри пандемію українці масово виїжджають на заробітки: куди їдуть найбільшеПро це передають у Державному центрі зайнятості.

"Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%. Університетський диплом мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами переважають безробітні 45-55 років - 40%, молодь до 35 років - 30%, безробітні у віці від 35 до 44 років - 29%", - йдеться в повідомленні.

Серед шукачів роботи є громадяни, які мають додаткові гарантії сприяння у працевлаштуванні: клієнти, яким до пенсії за віком Залишилося 10 і менше років - 32,4 тисячі; громадяни з інвалідністю - 22,7 тисячі; демобілізовані бійці АТО/ООС-9,2 тисячі; випускники навчальних закладів, які вперше шукають роботу - 5,9 тисячі; внутрішньо переміщені особи - 4,4 тисячі.

Також зазначається, що до втрати роботи 21% безробітних працювали в сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% - у сфері торгівлі; 15% - переробної промисловості, 12% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні.

Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисяча працевлаштовані до набуття офіційного статусу. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 28% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 16% і 15% - торгівля.

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Автор: Леся Лещенко