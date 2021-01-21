Навчати IT-спеціальностям будуть за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Мінекономіки та Державний центр зайнятості спільно з Мінцифри в рамках експерименту навчатимуть безробітних у Києві IT-спеціальностям.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства цифрової трансформації.

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Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив на засіданні 20 січня.

У прес-службі Мінекономіки додали, що в разі успішного завершення експерименту, його планують розширити й на інші міста України.

Навчання проводитиметься коштом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Відзначається, що кошти Фонду можуть використовуватися, в тому числі й неформальними навчальними закладами: IT-академіями, IT-курсами та іншими організаціями, які готують кваліфікованих IT-фахівців, але не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.

Відбором навчальних закладів та учасників з-поміж зареєстрованих безробітних для участі в експерименті займатимуться спеціально створені комісії.

Також в Мінекономіки додали, що навчання не може тривати більше ніж 6 місяців. Після його успішного завершення, роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного мінімум на рік зі встановленою заробітною платою в розмірі не менше двох мінімальних зарплат.

Безробіття в Україні

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних. Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисяча були працевлаштовані до набуття офіційного статусу.

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Автор: Олена Коваленко