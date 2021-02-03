Найбільшим комерційним флотом за вартістю активів володіють японські компанії, США тільки на третьому місці.

Компанія VesselsValue опублікувала щорічний рейтинг країн-судновласників за загальною вартістю флоту.

Про це повідомляє ЦТС.

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У порівнянні з попередніми рейтингами, за підсумками 2020 року ТОП-10 зазнав деяких змін: зокрема, в нього були включені судна-автомобілевози, RoRo (судна для перевезення будь-яких вантажів на колісній базі) та круїзні судна.

В цілому рейтинг виглядає наступним чином:

10 місце. Швейцарія у рейтингу за останній рік обійшла Данію з показником $28,5 млрд. Її успіх обумовлений включенням до рейтингу круїзних лайнерів. Вартість таких суден, що належать швейцарській компанії MSC Cruises, оцінюється в $18 млрд, що робить країну другим за величиною власником круїзних лайнерів у світі.

9 місце. Норвегія опустилася з 5-го місця у 2020 році на 9-е у 2021 році. Це падіння було викликано пандемією коронавірусу і, як наслідок, зниженням попиту на нафту в усьому світі. Флот норвезьких судновласників на сьогодні оцінюється в $33,7 млрд

8. Південна Корея опустилася на дві позиції, загальна вартість флоту її судновласників склала $34,7 млрд. Країна зберігає домінуючу позицію в якості глобального експортера автомобілів по морю.

7. Великобританія. Вартість флоту зросла більш ніж на $15 млрд — до $39 млрд. Здебільшого це пов'язано з включенням до рейтингу круїзних суден.

6. Німеччина піднялася в рейтингу з 8-го місця на 6 - е з показником в $42,8 млрд.

5. Сінгапур - загальна вартість флоту країни склала $50,7 млрд. Інвестиції в контейнерний і Roro флот збільшили загальну вартість флоту на $6 млрд. Сінгапур посідає 3-е місце по володінню судами RoRo.

4. Греція. Загальна вартість флоту у власності судновласників цієї країни становить $93,2 млрд, зниження за рік — $6,5 млрд, воно пов'язане з низькими доходами танкерного флоту.

3. США - $95,1 млрд, з яких $63 млрд припадає на круїзні лайнери. Крім того, американський флот танкерів для зрідженого газу виріс в ціні, досягнувши максимуму за 5 років.

2. Китай - власники суден володіють активами на $107,7 млрд. У другій половині 2020 року китайські енергетичні компанії інвестували в нові замовлення на будівництво великих танкерів для перевезення СПГ і етану.

1. Японія лідирує майже у всіх секторах судноплавства з активами на загальну суму $115,8 млрд. з 10 провідних країн судновласники з Японії володіють найдорожчим флотом LNG-танкерів — $5,8 млрд, а також найдорожчим флотом суден-автомобілевозів вартістю $7,3 млрд.

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Автор: УНІАН