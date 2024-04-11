За перший квартал 2024 року товарообіг нашої країни склав 26 млрд доларів.

У першому кварталі року в країну імпортували товарів на 16 млрд доларів, а експорт склав 10 млрд доларів. Оподаткований імпорт склав 13,8 млрд доларів: це 86% від загального обсягу товарів, які були ввезені до країни. Отже, товарообіг України склав 26 млрд доларів. Про це повідомляє Державна митна служба.

Найбільшу кількість товарів Україна імпортувала з наступних ринків:

Китаю – 3 млрд доларів;

Польщі – 1,6 млрд доларів;

Німеччини – 1,3 млрд доларів.

Більше всього Україна експортувала в такі країни:

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Польщу – 992 млн доларів;

Іспанію – 813 млн доларів;

Китай – 789 млн доларів.

Якщо казати про загальні обсяги ввезених у січні-березні 2024-го товарів, то 65% прийшлося на машини, устаткування та транспорт (5,3 млрд доларів), продукцію хімічної промисловості (3 млрд доларів), а також паливно-енергетичні матеріали (2 млрд доларів).

Трійка категорій, які експортували більше всього складається з продовольчих товарів (6,5 млрд доларів), металів та виробів з них (1,1 млрд доларів) та мінеральних продуктів (924 млн доларів).

Міжнародна торгівля – останні новини

У березні стало відомо, що Франція та деякі інші країни Євросоюзу наполягають на тому, що потрібно обмежити український імпорт. Це направлено на недопущення дестабілізації сільськогосподарського ринку ЄС. На думку деяких спеціалістів, така дестабілізація може позначитись на довгостроковій підтримці України.

Також повідомлялось, що Росія має більш виграшні позиції у "‎зерновій війні"‎, адже їй вдається вдало налаштовувати країни-члени Євросоюзу проти нашої країни.

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